Polizei bittet um einen Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind

Bad Segeberg (ots)

Am 12.12.2019, gegen 07.00 Uhr, ist es in Lentföhrden in der Kieler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 13-jähriger Junge aus dem Kreis Segeberg mit seinem Fahrrad den linken Geh- und Radweg der Kieler Straße in Richtung Bad Bramstedt. An der Einmündung Kieler Straße/Schulstraße wartete zu diesem Zeitpunkt ein bislang noch unbekannter PKW-Fahrer, der von der Schulstraße in die Kieler Straße abbiegen wollte. Als sich der 13-Jährige in Höhe des PKWs befand, fuhr dieser los und kollidierte mit dem Jungen, der sich durch den Zusammenstoß leicht verletzte.

Anschließend flüchtete der PKW-Fahrer, ohne sich um weiteres zu kümmern, mit seinem silberfarbenen Kleinwagen mit SE-Kennzeichen. Die Fahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 30 bis 40 Jahre alt, dunkle, kurze lockige Haare und krauser, dunkler Bart.

Die Polizei Bad Bramstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den PKW-Fahrer und eventuelle Zeugen oder Personen, die Hinweise zum gesuchten Fahrer oder zum Unfallfahrzeug machen können, sich unter 04192 - 39110 zu melden.

