Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Einbruch in Fahrradgeschäft mit erheblichem Schaden

Polizei sucht Zeugen

Schermbeck (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19.30 Uhr und 07.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Fahrradgeschäft an der Straße Beckmanns Stege ein und entwendeten dort mindestens 27 hochwertige Fahrräder und diverses Zubehör. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht etwas ungewöhnliches beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell