Polizei Hagen

POL-HA: Motorrollerfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 19. September, stürzt eine Motorrollerfahrerin auf der Hagener Straße und verletzte sich leicht. Die 18-Jährige wollte gegen 7:30 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle fahren und blieb nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Hinterreifen an einer Bordsteinkante hängen. Danach verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Die Hagenerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug blieb nach der Unfallaufnahme verschlossen auf dem Gelände der Tankstelle. Anderer Verkehrsteilnehmer wurden nicht involviert.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell