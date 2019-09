Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht weitere Tatorte nach Autoschmierereien

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 11.09.2019, kam es in den frühen Morgenstunden (03:15-04:15 Uhr) zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Ein Opel stand im Einmündungsbereich Wiedenhofstraße Ecke Iserlohner Straße und wurde mit blauer Schrift bekritzelt. Die Kriminalpolizei vermutet, dass noch weitere Fahrzeuge in Hohenlimburg betroffen sein könnten. Die Ermittler bitten die betroffenen Fahrzeughalter, die Polizei zu informieren und Anzeige zu erstatten. Ein Hinweis an die Polizei ist auch dann sinnvoll, wenn die Besitzer die Kritzeleien mit eigenen Mitteln beseitigt haben und kein Sachschaden entstanden ist.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell