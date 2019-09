Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raubüberfall auf Taxifahrer gesucht

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 19. September, ist ein 53-Jähriger Taxifahrer gegen 3 Uhr in der Nacht von einem unbekannten Mann ausgeraubt worden. Der Täter fragte in der Nähe des Rathauses nach einer Fahrt zur Straße "Am Sportpark" und setzte sich auf die Rückbank des Autos. Kurz vor Erreichen der Zieladresse würgte er den Hagener plötzlich und gelangte im weiteren Verlauf an das Portemonnaie des Opfers. Der Mann floh nach der Tat in unbekannte Richtung. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt und rief die Polizei. Diese traf im Rahmen einer Nahbereichsfahndung einen 19-Jährigen an, der möglicherweise mit dem Vorfall in Zusammenhang steht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Taxifahrer konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, ca. 25 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, normale Statur. Zum Zeitpunkt des Raubes trug er eine Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover und Kopfhörer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

