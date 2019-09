Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte Beifahrerin nach Unfall auf der Eilper Straße

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 18. September, kam es gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Eilper Straße / Selbecker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 57-jähriger Hagener mit seinem VW aus der Selbecker Straße kommend auf die Eilper Straße. Dabei übersah er den Renault eines 22-Jährigen, der in Richtung Innenstadt wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die 19-Järhige Beifahrerin des VW-Fahrers verletzte sich leicht. Sie kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

