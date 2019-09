Polizei Hagen

POL-HA: Mann klaut 12 Schnapsflaschen in Supermarkt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 17. September, kam es in einem Supermarkt in der Enneper Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 42-Jähriger verstaute gegen 11 Uhr insgesamt zwölf Schnapsflaschen in seiner Hose und Jacke. Anschließend verließ er den Laden ohne zu bezahlen. Bei der Tat wurde der Mann von einer 33-jährigen Zeugin beobachtet. Diese hielt den Mann auf und rief die Polizei. Das Diebesgut im Wert von rund 150 Euro übergaben die Beamten dem Supermarkt. Ein Strafantrag wurde gestellt.

