Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit drei Verletzten am Bergischen Ring

Hagen (ots)

Am Dienstag, 17.09.2019, kam es zu einem Unfall am Bergischen Ring, der kurzzeitig Verkehrsstörungen auslöste. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 17:45 Uhr ein 27-Jähriger mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin den Bergischen Ring aus Richtung Marktplatz kommend entlang. Als er mit seinem Seat den Kreuzungbereich an der Staatsanwaltschaft passieren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Toyota. Dessen 29-jährige Fahrerin wollte vermutlich in die Goldbergstaße abbiegen. Alle drei Personen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in Krankenhäusern ambulant behandelt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf zirka 8.000 Euro geschätzt. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

