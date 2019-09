Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall auf dem Bergischen Ring

Hagen (ots)

Am Dienstag, 17. September, kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Bergischen Ring. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 73-Järhiger mit seinem Mercedes in Richtung Buscheystraße fahren. Dabei übersah er, dass der vor ihm fahrende Dacia an einer Ampel hielt. Der Hagener konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Fahrzeugs. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 58-jährige Fahrerin des Dacia leicht. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

