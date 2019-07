Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Breisach, Anlässlich einer Verkehrskontrolle ertappten Polizeibeamte des Polizeireviers Breisach am Grenzübergang Breisach am Dienstag 9.7.2019 um 17:15 Uhr einen französischen Fahrzeugführer welcher unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm und in Richtung Frankreich ausreisen wollte. Ein Drogenschnelltest zeigte den Konsum von Cannabis an. Etwa zwei Stunden später wurde an gleicher Stelle ein weiterer französischer Fahrzeugführer einem Drogenschnelltest unterzogen. Hier wurde die Einnahme von Kokain nachgewiesen. Beide Fahrzeugführer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und werden nun bei der Staatsanwaltschaft Freiburg zur Anzeige gebracht.

