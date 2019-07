Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, versuchte eine bislang unbekannte Person in einen Einkaufsmarkt in der Güterstraße einzubrechen. Der Einbrecher versuchte mit einem Stein eine Scheibe zum Verkaufsraum einzuschlagen, was aber misslang.

Nachdem die Scheibe dem Wurfgeschoss standhielt, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung davon.

Am Gebäude entstand trotzdem ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Der Polzeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07654 80606-0 zu melden.

