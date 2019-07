Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKW aufgebrochen, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Breitnau/B 500 In der Zeit von Freitag, 05. Juli, bis Montag, 08. Juli, wurde an einem an der B 500 im Bereich des Skiliftes abgestellten LKW der Tank aufgebrochen und Dieselkraftstoff entwendet. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Täter bei der Tatausführung evtl. durch vorbeifahrende Fahrzeuge gestört wurden, da die Menge des abgezapften Kraftstoffes recht gering ist. Hinweise nimmt der Polizeiposten Hinterzarten (Tel. 07652 91770) entgegen.

