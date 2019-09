Polizei Hagen

POL-HA: Informationen der Polizei Hagen zur "Fridays for Future"-Demonstration am 20.09.2019

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Freitag, 20.09.2019, werden rund 1.000 Demonstrantinnen und Demonstranten im Rahmen der Umweltbewegung "Fridays for Future" in Hagen erwartet. Die Initiatoren der angemeldeten, öffentlichen Aktion beabsichtigen einen Fußmarsch durch Hagen. Die Polizei rechnet mit einem friedlichen und störungsfreien Verlauf. Der Aufzug wird um 12:00 Uhr am Johanniskirchplatz starten. Von dort werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Bergischen Ring, den Graf-von-Galen-Ring und die Elberfelder Straße bis zu einer Zwischenkundgebung am Stadttheater (zirka 13:00 Uhr) bewegen. Von hier aus begeben sich die Aktivistinnen und Aktivisten in Richtung Kampstraße durch die Innenstadt bis zum Volkspark, wo gegen zirka 14:30 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist. Es kann während der Aktion und auch kurze Zeit danach zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Insbesondere der südliche Innenstadtring sollte ab 12:00 Uhr weiträumig umfahren werden. Die Hagener Polizei ist mit einer Vielzahl von Beamtinnen und Beamten vor Ort, um einen weitgehend störungsfreien Verkehrsfluss und friedlichen Verlauf der Versammlung zu gewährleisten. Über besondere Ereignisse während der Veranstaltung werden Sie durch über den Twitter-Kanal der Polizei Hagen (@polizei_nrw_ha) informiert.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell