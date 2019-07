Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Ballenpresse in Brand

Zell am Harmersbach (ots)

Der Brand einer Ballenpresse rief im Verlauf des frühen Mittwochabends neben den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Biberach und Haslach auch die Beamten des örtlichen Polizeireviers auf den Plan. Ein Mann hatte das Gerät kurz nach 19 Uhr an seinem Traktor gekoppelt und war so im Gewann "Am Erb" unterwegs, als die Presse plötzlich Feuer fing. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Die Ermittler bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

