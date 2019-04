Polizeidirektion Hannover

POL-H: 61-Jähriger bei Auffahrunfall auf der Bundesstraße (B) 65 leicht verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend (08.04.2019) auf der B 65 hat sich ein 61 Jahre alter Mann leicht verletzt. Er ist auf das Fahrzeug einer 21-Jährigen aufgefahren, die wegen eines geplatzten Reifens stoppen musste.

Die junge Frau war gegen 17.14 Uhr auf dem sogenannten Südschnellweg in Richtung Westen unterwegs, als zwischen den Abfahrten Höversche Straße und Brabeckstraße an ihrem VW Golf ein Reifen platzte. Sie brachte das Auto daraufhin auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen und stellte ein Warndreieck auf. Der 61-Jährige bemerkte das Warndreieck und den Golf offenbar zu spät und fuhr mit seinem VW Up auf das Fahrzeug auf. Ein nachfolgender 47-Jähriger wiederum reagierte nicht rechtzeitig auf den Unfall auf seiner Fahrspur und prallte mit seinem Opel Insignia in das Heck des VW Up.

Der 61-Jährige wurde bei den Zusammenstößen leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Der Verkehrsunfalldienst schätzt den entstandenen Schaden auf 24.000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme musste die B65 in Fahrtrichtung Westen zwischen den Abfahrten Höversche Straße und Brabeckstraße etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. /isc, pu

