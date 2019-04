Polizeidirektion Hannover

POL-H: Motorroller gestohlen und in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Zwei Motorroller sind am vergangenen Wochenende in Groß-Buchholz ihren Besitzern gestohlen und anschließend angezündet worden.

Das erste Fahrzeug, ein Peugeot Satelis, wurde am Samstag (06.04.2019) gegen 19:15 Uhr brennend in einem Gebüsch am Spielplatz hinter der Kindertagesstätte an der Straße Kapellenbrink von einem Passanten entdeckt. Der Motorroller brannte trotz schnell eingeleiteter Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr vollkommen aus. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Roller seinem Besitzer kurze Zeit zuvor aus der Rehmer Feld gestohlen worden war.

Am späten Sonntagabend (07.04.2019) bemerkte eine Anwohnerin gegen 23:30 Uhr auf dem Spielplatz an der Meitnerstraße einen in Flammen stehenden Roller der Marke Skyteam und alarmierte die Rettungskräfte. Auch hier konnte der Brand schnell gelöscht werden, der vordere Teil des Fahrzeugs blieb unversehrt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben ebenfalls, dass dieses Fahrzeug gestohlen worden war. Nun suchen die Beamten Zeugen, die in den betreffenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511- 109 5555 zu melden. /isc, now

