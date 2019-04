Polizeidirektion Hannover

POL-H: Defekter Wäschetrockner löst Kellerbrand aus

Hannover (ots)

Ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner hat am gestrigen Sonntagmittag (07.04.2019) ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Ellernbuschfeld (Bemerode) entfacht. Dabei ist niemand verletzt worden.

Gegen 13.00 Uhr hatten Anwohner im Keller Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Diese konnten die Bewohner des Hauses schnell evakuieren und den Brand im Keller löschen. Nach Schätzung der Brandermittler, die am heutigen Montag vor Ort waren, ist ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Durch das Feuer wurden auch Elektro- und Wasserleitungen beschädigt, dennoch werden die Bewohner voraussichtlich heute in ihre Wohnungen zurückkehren können. /isc, now

