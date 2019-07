Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Baden-Baden, Bühl - Schwerpunktkontrollen im Taxi- und Mietwagenbereich

Rastatt, Baden-Baden, Bühl (ots)

Beamte der Verkehrsdirektion Baden-Baden und des Verkehrskommissariats Offenburg haben im Verlauf des Mittwochs an drei unterschiedlichen Standorten die Taxi- und Mietwagenszene genauer unter die Lupe genommen. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Landratsamtes Rastatt und der Stadt Baden-Baden wurden zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr Kontrollen im Bereich des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden sowie an den Bahnhöfen in Rastatt und Bühl durchgeführt. Die Überprüfungen von rund 14 Fahrzeugen brachten insgesamt 19 Beanstandungen zutage. Neben fehlenden Genehmigungen wurden unter anderem auch mangelnden Alarmanlagen und Bereifungen festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

