Polizei Hagen

POL-HA: 45-Jähriger nach Diebstahl vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 19. September, entwendete ein 45-Jähriger in einem Supermarkt in der Wehringhauser Straße mehrere Zigarettenpackungen im Wert von 32 Euro. Eine 26-jährige Angestellte bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann an, noch bevor dieser das Geschäft verlassen konnte. Er reagierte verbal aggressiv, bis die Polizei eintraf. Da der 45-Jährige aktuell keinen festen Wohnsitz hat und bereits mehrere Strafanzeigen gegen ihn vorlagen, ordnete ein Richter die vorläufige Festnahme an. Die Beamten brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

