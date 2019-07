Polizei Mettmann

POL-ME: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss: 17-Jähriger baut Unfall - Hilden - 1907084

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am späten Montagabend (15. Juli 2019) ist ein 17 Jahre alter Hildener mit einem Motorroller in einen an der Walder Straße in Hilden geparkten Opel Corsa gefahren. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Gegen 22:20 Uhr fuhr der Hildener mit dem Motorroller über die Walder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er in Höhe der Hausnummer 92 mit einem verbotswidrig am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa zusammen. Mehrere Zeugen wurden durch den lauten Aufprall aufmerksam auf das Geschehen und informierten die Polizei.

Als die Polizei am Unfallort erschien, stellten sie fest, dass der 17-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Motorroller. Ferner stellten die Beamten im Helmfach des Rollers eine geringe Menge Marihuana sicher. Daraufhin veranlassten die Polizisten eine Blutprobe bei dem 17-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Der Roller wurde bei dem Unfall erheblich an der Front beschädigt. Der Corsa wurde leicht am hinteren Rückspiegel beschädigt. Insgesamt beläuft sich der geschätzte Sachschaden auf rund 2.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell