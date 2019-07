Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrrad in Brand gesetzt - Polizei sucht Eigentümer und Täter - Ratingen - 1907086

Mettmann (ots)

Am späten Montagabend des 15.07.2019, gegen 20.40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Ratingen über Notruf zu einem Brand im Ortsteil Lintorf gerufen. Auf dem Konrad-Adenauer-Platz hatten die Anrufer ein brennendes Fahrrad entdeckt, welches zu unbekannter Zeit, gesichert mit einem Stahlschloss, in einem Fahrradständer vor einem örtlichen Tabakwarengeschäft abgestellt worden war.

Noch vor Eintreffen erster Einsatzkräfte konnten Anwohner den brennenden Sattel des Velos mit eigenen Mitteln löschen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindern. An dem gelöschten Fahrrad entstand durch den Brand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden, da nicht nur der Sattel, sondern auch das hintere Schutzblech aus Kunststoff vom Feuer beschädigt wurden, heiße Kunststoffreste zudem auf den Mantel des Hinterrades tropften und dort zusätzlichen Schaden verursachten.

Bisher liegen der Ratinger Polizei weder konkreten Hinweise zum Fahrradeigentümer, noch zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib des oder der Brandleger vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

