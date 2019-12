Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn

Fahrradkontrollen

Bad Segeberg (ots)

In den vergangenen zehn Tagen führten Beamte vom Polizeirevier Elmshorn an insgesamt sieben Tagen für jeweils zwei Stunden sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Fahrradfahrer" im Elmshorner Stadtgebiet durch. Von 06:30 bis 08:30 Uhr kontrollierten die Polizisten sttionär in der Kaltenweide (04.12.), in der Amandastraße und dem Koppeldamm vor der Schule sowie in der Straße "Langelohe" (09.12.), im Bahnhofstunnel und der Friedensallee (10.12.), im Adenauerdamm, der Ansgarstraße und dem Steindamm (12.12.) sowie in der Köllner Chaussee und dem Bauernweg (13.12.). Am 03.12. und am 05.12. führten die Beamten zudem mobile Kontrollen durch.

Insgesamt wurden folgende Ordnungswidrigkeiten geahndet: ohne Licht: 47; falsche Seite: 43; Gehweg befahren: 3; Rotlicht missachtet: 4; Handynutzung: 3; Fahrrad beanstandet (Bremsen etc.): 3

Neben diesen 103 Ordnungswidrigkeiten verwarnten die Polizisten zudem zahlreiche Kinder, die mit dem Fahrrad zur Schule fuhren, mündlich. Die Kinder wurden auf ihr Fehlverhalten hingewiesen, Beanstandungen wie defekte oder nicht vorhandene Beleuchtung wurden im Rahmen des sogenannten Kontrollberichtsverfahrens erfasst. Die Kinder müssen ihre Räder jetzt in den nächsten Tagen wieder bei der Polizei vorzeigen. Besonders auffällig war, dass teilweise zwar die vordere Beleuchtung funktionierte, die Fahrräder hinten jedoch komplett unbeleuchtet waren. Die Eltern werden dringend gebeten, sich von der Verkehrssicherheit der Fahrräder ihrer Kinder zu überzeugen. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist ein verkehrssicheres Rad besonders wichtig, um Unfälle zu vermeiden.

