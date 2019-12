Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg, Falkenburger Straße

Verkehrsunfall mit einem Kind

Bad Segeberg (ots)

Am 13.12.2019 um 12.25 Uhr ist es in Bad Segeberg in der Falkenburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 37-jähriger Bad Segeberger mit seinem VW-Caddy die Falkenburger Straße in Richtung Theodor-Storm-Straße und beabsichtigte nach rechts in den Gustav-Frenssen-Weg abzubiegen. Dabei übersah der Segeberger vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne einen 11-jährigen Jungen aus dem Kreis Segeberg, welcher die Falkenburger Straße in Richtung Hamburger Straße entlangging und sich gerade im Einmündungsbereich Falkenburger Straße/Gustav-Frenssen-Weg befand. Der Junge fiel durch die Kollision auf die Motorhaube und wurde leicht verletzt.

Die 11-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

