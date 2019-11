Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Überfall an der Haltestelle Krozinger Straße

Freiburg (ots)

Ein 38-jähriger Mann meldete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12./13.11.2019, um 0.18 Uhr über Notruf 110, um einen Überfall zu melden. An der Straßenbahnhaltestelle Krozinger Straße hätten zwei bislang unbekannte Täter von ihm Geld und Wertsachen gefordert. Ein Täter habe ihn mit einem Messer bedroht. Der andere hätte einen Schlagstock gehalten. Dem Geschädigten sei die Flucht in eine Straßenbahn gelungen. Die Täter hätten keine Beute gemacht.

Die Täter seien beide circa 25 Jahre alt und circa 175 cm groß gewesen mit hellen kurzen Haaren. Sie seien mit dunklen Jacken bekleidet gewesen. Einer hatte ein auffälliges Messer, vom Geschädigten als "Rambomesser" bezeichnet. Der andere habe einen Teleskopschlagstock mitgeführt.

Die Kripo Freiburg sucht Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu den gesuchten Tätern geben? (Tel. 0761 882-5777).

jc

