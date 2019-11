Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Auto kontra Motorrad - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto kam es am Dienstagabend, 12.11.2019, gegen 18.45 Uhr, in Elzach. Ein 78-jähriger Autofahrer war auf der Hauptstraße unterwegs und wollte in die Straße "Am Schießgraben" abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Motorradfahrers. Bei der Kollision wurden Auto und Motorrad beschädigt. Der 16-jährige Motorradfahrer aus Elzach blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

