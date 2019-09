Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallopfer erliegt seinen Verletzungen ++ Einbruch in Vereinsheim ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

Nachtragsmeldung - Unfallopfer erliegt seinen Verletzungen

Wingst. Am Sonntag, 15.09.2019, ereignete sich auf der Bundesstraße 73 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger hatte die Kontrolle über seinen PKW verloren und war gegen eine Brücke gefahren (wir berichteten). Der alleinbeteiligte Autofahrer ist an seinen schweren Unfallverletzungen verstorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zurzeit noch an.

++++++

Einbruch in Vereinsheim - Schaden übersteigt das Diebesgut um ein Vielfaches

Geestland. In der Zeit von Sonntag, 15.09.2019, etwa 14.30 Uhr, bis Montag, 16.09.2019, etwa 7.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim des TSV Ringstedt ein. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten das gesamte Gebäude. Der Sachschaden beträgt etwa 1000,- Euro. Erbeutet haben die Diebe lediglich drei Flaschen Cola im Wert von 4,50 Euro!

++++++

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wehdel / Sellstedt. Am Montagmorgen (16.9.19) stoppten Beamte der Polizei Schiffdorf die 17 Jahre alte Fahrerin eines Motorrollers, da diese mit erhöhter Geschwindigkeit zwischen Wehdel und Sellstedt unterwegs war. Die anschließend auf einem Rollenprüfstand abgelesene Geschwindigkeit betrug vor Toleranzabzug über 75 km/h. Der Roller durfte jedoch nur 45 km/h schnell fahren. Gegen die Köhlenerin und den Halter des Motorrollers wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Des Weiteren ist die Betriebserlaubnis des Rollers erloschen.

++++++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell