POL-WHV: Unbekannte setzen in Jever eine Hecke in Brand, Anwohner löschte mit eigenen Mitteln - Polizei bittet zur Aufklärung um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

jever. Bislang unbekannte Täter setzten am Dienstagabend, 20.08.2019, gegen 19:50 Uhr in der Straße Nordergast ein Stück Hecke (Wildwuchs) in Brand. Der Brand wurde von einem Anwohner entdeckt und sogleich mit eigenen Mitteln abgelöscht, so dass die verständigte Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Die Hecke war auf einer Länge von anderthalb Meter beschädigt worden. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen dauern an.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Außerdem wurde am Dienstagvormittag, in der Zeit von 07:30 - 12:30 Uhr ein im Grashausweg geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf 2.000 EUR geschätzt.

Als Verursacher konnte der Fahrer eines Entsorgungsfahrzeuges ermittelt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

