Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ermittlungserfolg

Ludwigshafen (ots)

Bereits seit Mai 2019 ermittelten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei in Ludwigshafen gemeinsam gegen einen 31-Jährigen. Er steht im Verdacht, im Raum Ludwigshafen gewerbsmäßig mit Kokain und Cannabis in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Bei Durchsuchungen am 25.07.2019 konnten in seiner Wohnung geringe Mengen an Streckmittel, Verpackungsmaterial, Feinwaagen sowie eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt werden. Der albanische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

