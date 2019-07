Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand in Schmiedgasse

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 29.07.2019, gegen 09:30 Uhr, in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Schmiedgasse in Frankenthal zu einem Brand. Ein 32-Jähriger, der sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs in der Wohnung befand, wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 60.000 Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

