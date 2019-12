Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Ramskamp - Polizei nimmt Autofahrer mit 2,52 Promille den Autoschlüssel ab

Bad Segeberg (ots)

Am 13.12.19 erhielten Polizeibeamte in Elmshorn gegen 18 Uhr den Hinweis, dass ein Kastenwagen in der Otto-Hahn-Straße in Richtung Ramskamp auffällig unsicher geführt wurde. Noch bevor die Beamten das Fahrzeug erreichen konnten, wurde es im Ramskamp auf der Auffahrt eines Lagergeländes abgestellt.

Die Elmshorner Polizisten ermittelten den Fahrer und stellten bei ihm Atemalkoholgeruch fest. Der 48-jähriger Mann aus Elmshorn pustete 2,52 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und beschlagnahmten den Führerschein des Elmshorners. Darüber hinaus ließen sie ihm eine Blutprobe als Beweismittel für das ihn erwartende Strafverfahren entnehmen.

