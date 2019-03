Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tabak gestohlen - Polizei stoppt berauschten Autofahrer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Diebstahl aus einem Kiosk am Sonntag, 03.03.2019, hat die Polizei zwei Männer vorläufig festgenommen. Ein 28-Jähriger aus Bottrop hatte an der Arnoldstraße in der Feldmark zwei Pakete Tabak gestohlen und sich anschließend in das Auto eines 30-Jährigen geflüchtet. Der 30-jährige Fahrer, ebenfalls aus Bottrop, fuhr sogleich davon, konnte von den Einsatzkräften aber an der Lilienthalstraße gestoppt werden. Die Beamten stellten das Diebesgut im Wagen sicher und bemerkten beim Fahrer deutliche Anzeigen von Drogenkonsum, den ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest auch bestätigte. Der 30-Jährige konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und auch das Fahrzeug war nicht zugelassen. Beide Männer wurden zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht, wo ein Arzt dem Autofahrer eine Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, durften die Männer die Wache wieder verlassen. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell