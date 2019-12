Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt, Unfälle, Wohnungseinbrüche & Beschädigungen an Schule

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weissach im Tal: Auto beschädigt

Zwischen Samstag 14:00 Uhr und Montag, 12:45 Uhr war ein VW T-Roc in der Straße Sandäcker geparkt. Ein Unbekannter hat den Wagen im genannten Zeitraum mit einem spitzen Gegenstand im Bereich des Hecks zerkratzt.

Die Polizei Weissach im Tal bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 352624.

Backnang: Auffahrunfall

4.000 Euro Sachschaden entstanden am Montagabend gegen 19:45 Uhr in der Gartenstraße bei einem Auffahrunfall. Eine 31-jährige BMW-Fahrerin wollte eine Fußgängerin an einem dortigen Zebrastreifen passieren lassen und bremste dafür ihren Wagen ab. Ein dahinter fahrender 31-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Polo auf den BMW auf.

Fellbach: Geparktes Fahrzeug gestreift

Am Montag verursachte ein 59-jähriger Audi-Fahrer einen Unfall bei Einparken. Der Mann schlug zu stark nach rechts ein und streifte den rechts von ihm stehenden VW. Es entstand ein Gesamtschaden von 3500 Euro.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter brach am Montag in der Kappelstraße zwischen 13:35 Uhr und 19:30 Uhr in ein Wohnhaus ein. Hierzu hebelte er die Balkontüre auf. Im Wohnhaus wurden sämtliche Schubladen durchsucht. Nach bisherigem Kenntisstand wurde Schmuck entwendet, der Wert des Diebesgutes wird derzeit ermittelt. Der Sachschaden an der Balkontüre beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Remshalden: Wohnungseinbruch

Durch Aufhebeln eines gekippten Fensters drang am Montag zwischen 09:20 Uhr und 21:55 Uhr ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Wohngebäude in der Lehenstraße ein. In der Wohnung durchsuchte der Einbrecher im Ober- und Untergeschoss sämtliche Räume. Es wurde Schmuck im Wert von ca. 100 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 950422.

Winnenden: Beschädigungen an der Hungerbergschule

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 07:15 richteten bisher unbekannte Täter an der Hungerberg-Schule einen Sachschaden von rund 1000 Euro an. Es wurden zwei Scheiben eingeschlagen und eine lichttechnische Einrichtung beschädigt. Bei Hinweisen zu den Tätern wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell