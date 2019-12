Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch, Erneuter Vorfall am Schorndorfer Bahnhof, Drogendealer in Haft, Unfälle u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 22:20 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe am Freitag in ein Wohnhaus im Menzelweg ein und durchsuchte die Wohnung nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Bargeld, Modeschmuck, Lederjacken sowie eine Armbanduhr im Gesamtwert von rund 3000 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Schorndorf: Zeugen nach erneutem Vorfall am Bahnhof gesucht

Zu einem weiteren Vorfall am Schorndorfer Bahnhof sucht die Waiblinger Kriminalpolizei Zeugen. Gegen 23:45 Uhr wurde ein 16-jähriger Fahrgast am Samstagabend in der S2 von einem bislang unbekannten jungen Mann angesprochen und zur Herausgabe seines Handys bewegt. Der Geschädigte forderte den jungen Mann kurz danach auf, ihm das Smartphone zurückzugeben, woraufhin ihm dieser die Hände wegschlug und mit Schlägen drohte. Anschließend verließ der Täter die Bahn. Als der Geschädigte ihm folgte, wurde er von einem weiteren Täter mit Schlägen zu Boden gebracht und dort von insgesamt zwei Personen mehrfach mit den Füßen getreten. Letztlich kamen Bekannte des Geschädigten sowie Passanten hinzu und unterstützten diesen, sodass er zurück in die Bahn flüchten konnte. Der Haupttäter, der das Handy an sich genommen hat, wird wie folgt beschrieben: 15-16 Jahre alt, 170 - 180 cm groß, normale Statur, bleiches Gesicht, blonde, schräg nach hinten gegelte Haare. Der zweite Täter, der den Geschädigten nach Verlassen der Bahn zu Boden brachte: 15-16 Jahre alt, sehr kurze Haare, Lippen- und Kinnbart. Der dritte Täter, der hinzukam, als der Geschädigte bereits am Boden lag: 17-18 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, kurze, nach oben gegelte Haare, Pickel im Gesicht, trug ein rot-weiß kariertes Hemd oder Jacke.

Ob ein Zusammenhang zu den vorangegangenen, ähnlich gelagerten Taten am Schorndorfer Bahnhof besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Waiblingen: Drogendealer in Haft

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass ein 38-jähriger Mann aus Waiblingen in Drogengeschäfte verwickelt ist. Nachdem sich der Tatverdacht erhärtete, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnräume des 38-jährigen türkischstämmigen Tatverdächtigen. Bei der Vollstreckung der Maßnahme wurden am 13.12.2019 von Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe Waiblingen 2,1 Kilogramm Marihuana, 13,3 Gramm Kokain und über 13.000 Euro vermeintliches Dealergeld beschlagnahmt. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen illegalem Drogenhandel in nicht geringen Mengen erließ. Der 33-jährige Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Aspach: Carl-Zeiss Jena-Fans schlichen sich unbemerkt ins Stadion

Einer Gruppierung der Gästefans war es gelungen, nach dem Sonntagsspiel unbemerkt ins Stadion zurückzukehren. Nun ermittelt die Polizei gegen Fans von Carl Zeiss Jena wegen Diebstahl.

Hintergrund war, dass sich die Fans nach dem Spiel zwangsweise noch einige Zeit um das Stadion aufhalten mussten, da ihr Bus wegen eines Defekts nicht zeitnah starten konnte. Während des "Zwangsaufenthalts" schlichen sich einige Gäste ins Stadioninnere. Dort wurden sie vom Sicherheitspersonal ertappt, wie sie Sekt und einige vorgefundene Jacken nach draußen transportieren wollten. Auf Ansprache legten sie die Gegenstände im Stadion wieder ab. Ein Fan, der auch einen unbekannten Gegenstand bei sich führte, ging jedoch zielstrebig auf den Stadionmitarbeiter zu, stieß diesen zur Seite und flüchtete. Welche Gegenstände nun tatsächlich entwendet wurden, ist derzeit auch Gegenstand der Ermittlungen.

Fellbach: Auffahrunfall

Im Kappelbergtunnel ereignete sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 49-jähriger Fahrer eines Pkw der Marke Tesla befuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart, als er infolge Unachtsamkeit auf einen Pkw Skoda auffuhr. Beim Unfall blieben die Insassen unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug des 49-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am heutigen Montag stieg ein 88-jähriger Mann nach Überquerung der Straße auf sein Rad, um auf der Bahnhofsstraße weiterzufahren. Hierbei näherte sich ein LKW von hinten und erfasste den Radfahrer. Beim Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der LKW Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der LKW hatte ein olivfarbenes Führerhaus und die Plane des Aufliegers war grau. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Diebstahl aus Anhänger - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Freitag den 13.12.19, 17:00 Uhr bis Montag den 16.12.19 um 08:10 Uhr wurden auf einem Parkplatz in der Eisentalstraße aus einem Anhänger Maschinen entwendet. Die Täter schnitten mittels eines Werkzeugs das Vorhängeschloss des Anhängers auf und entwendeten zwei hochwertige orangene Flex-Maschinen der Marke Stichel, einen gelben Wacker-Stampfer der Marke Bohmag sowie eine graue Tiefbaurakete. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Auffahrunfall mit drei Autos

Ein 40 Jahre alter Hyundai-Fahrer verursachte am Montagmorgen einen Auffahrunfall. Vor dem Ortsbeginn Welzheim erkannte er gegen 6.45 Uhr zu spät, wie vor ihm zwei Autos verkehrsbedingt anhielten. Er fuhr in der Folge auf einen Audi auf und schob diesen noch auf einen davor stehenden Pkw Subaru. Der Fahrer des Audis wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

