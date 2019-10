Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Bellheim (ots)

Zirka 10.000 EUR Sachschaden sowie Verkehrsbeeinträchtigungen im Bahnverkehr sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 10.40 Uhr in der Hauptstraße. Ein 30 - jähriger LKW - Fahrer hatte vermutlich die rot leuchtende Lichtzeichenanlage im Bereich des Bahnübergangs übersehen und wollte die Gleise überqueren als die Schranke schloss. Um einen Zusammenstoß mit dem herannahenden Zug zu verhindern fuhr der LKW - Fahrer über den Bahnübergang und beschädigte eine weitere Schranke. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Ein Verfahren wegen Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr wurde eingeleitet.

