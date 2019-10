Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim: Einbruch in Doppelhaushälfte

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 15.10.2019:

Bisher unbekannte Täter brachen gestern Abend über die Terrassentür in eine Doppelhaushälfte in der Straße im Seelhof in Leimersheim ein. Das gesamte Haus wurde durchwühlt und unter anderem eine geringe Summe Bargeld entwendet.

Die Tatortaufnahme erfolgte durch den Kriminaldauerdienst und das Sachgebiet Wohnung der Kriminalinspektion Landau hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion in Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per Mail unter kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

