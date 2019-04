POL-HH: 190424-3. Haspa Marathon Hamburg 2019 - Verkehrsmeldung für das kommende Wochenende

Polizei Hamburg

Zeit: 25.04.2019, ab 20:30 Uhr - 29.04.2019, 06:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Wochenende findet der 34. Haspa Marathon Hamburg statt. Am Marathonsonntag werden unter anderem neben etwa 25.000 Teilnehmern auch über 700.000 Zuschauer erwartet. Der Start- und Zielbereich befindet sich jeweils auf der Karolinenstraße.

Am gesamten Wochenende -insbesondere am Sonntag- sind daher erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu erwarten. Es wird dringend geraten, U- und S-Bahnen zu nutzen.

Über die Rundfunksender informiert die Polizei während der Veranstaltung über die aktuelle Verkehrslage.

Die Polizei richtet am Samstag, dem 27.04.2019 in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, dem 28.04.2019 in der Zeit von 07:30 bis 16:00 Uhr ein Verkehrsinformationstelefon ein. Die Telefonnummer lautet: 040/428 65 65 65.

Weitere Informationen zur Streckenführung, den Sperrzeiten und Kontaktadressen gibt es unter www.haspa-marathon-hamburg.de und www.hamburg.de/verkehr-aktuell/polizeimeldungen/

