Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst

Ennepetal (ots)

Am 26.11.2019 kam es hinter einem Wohnhaus an der Schemmstraße in Ennepetal zu einem medizinischen Notfall, in dessen Verlauf der sich bereits vor Ort befindliche Rettungsdienst das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache Ennepetal um 07:02 Uhr nachforderte. Die 6 Feuerwehrbeamten leuchteten die Einsatzstelle aus und unterstützten ihre Kollegen vom Rettungsdienst , aufgrund des Verletzungsmusters sowie der baulichen Gegebenheiten, beim Patiententransport zum Rettungsmittel. Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei wurde dieser Einsatz um 07:21 Uhr beendet.

