Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung: Zwei Personen verletzt

Liebenau (ots)

(JNB) Am Freitag, den 08.11.2019, gegen 16:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Liebenau. Auf der Nienburger Straße musste ein 23-Jähriger verkehrsbedingt warten. Ein 36-Jähriger PKW-Fahrer erkannte die Verkehrssituation nicht rechtzeitig und fuhr von hinten auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei verletzen sich der 23-Jährige und seine 20-Jährige Mitfahrerin leicht. Bei dem auffahrenden Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Es wurde ein Wert von über 1,52 Promille gemessen. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Nienburg und die Sicherstellung der Fahrerlaubnis des 36-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 1500 EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol und fahrlässiger Körperverletzung. Zudem war der TÜV des Fahrzeugs im Mai 2019 fällig.

