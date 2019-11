Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen-Unfallflucht - Polizei sucht silbernen Geländewagen

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstag, 24.10.2019, morgens gegen 08.20 Uhr, befuhr eine 56-jährige Garbsenerin mit ihrem blauen Opel die Brokeloher Straße in Landesbergen aus Brokeloh kommend. In einer Kurve kam ihr ein silberner SUV auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Der Fahrer des Geländewagens überholte an dieser Stelle. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die Frau nach rechts auf den Grünstreifen aus. Bei dem Versuch, den Seitenraum wieder zu verlassen, wurde ihr Pkw beschädigt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer/innen, die Hinweise auf das beschriebene Fahrzeug mit Nienburger Kennzeichen geben können, sich mit der Polizeistation in Landesbergen unter 05025/1001 in Verbindung zu setzen.

