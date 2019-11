Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch

Nienburg (ots)

(kem) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 09./10.11.2019, gegen 01.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wörther Straße in Nienburg. Der Geschädigte befand sich zur Tatzeit in seiner Wohnung, als er auffällige Geräusche im Treppenhaus wahrnahm und daraufhin seine Wohnung durch ein Fenster verließ. Kurz darauf drang mindestens ein Täter gewaltsam in seine Wohnung ein, verließ diese jedoch nach kurzer Zeit ohne Beute. Beamte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg konnten in unmittelbarer Nähe zum Tatort Einbruchwerkzeug sowie drei Männer feststellen, gegen die sich ein vorläufiger Tatverdacht erhärtete. Durch spezialisierte Einsatzkräfte konnten zudem Spuren am Tatort gesichert werden. Die beiden 21 und 31 Jahre alten Nienburger sowie ein 23-jähriger Markloher wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die drei Männer ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell