Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht Dank tollem Zeugenhinweis aufgeklärt

Nienburg (ots)

STÖCKSE (deh) - Am Samstag kam es gegen Mittag zu einer Verkehrsunfallflucht gegen einen geparkten PKW auf der Wendener Straße in Stöckse. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme teilte ein aufmerksamer Zeuge den eingesetzten Polizeibeamten der Polizei Nienburg das Fabrikat und die Farbe des verursachenden PKW mit, welches sich vom Verkehrsunfallort entfernt hatte. Durch weitere Befragungen vor Ort konnte der Zeuge darüber hinaus Hinweise auf das Kennzeichen des PKW geben. Eine Überprüfung der Halteranschrift begründete einen Tatverdacht gegen eine 78-jährige, in der Samtgemeinde Steimbke lebende, Fahrzeugführerin. Am beteiligten PKW wurden entsprechende Spuren gesichert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-215

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell