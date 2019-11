Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 08.11.2019 um 08:20 Uhr ereignete sich in Strücken auf der Saarbecker Straße (Landesstraße 433) in Höhe Einmündung Im Knick ein Verkehrsunfall mit Sachschaden von insgesamt ca. 4000,00 Euro. Ein 51-jähriger Hess. Oldendorfer befuhr mit einem Ford Ranger die L 433 von Hohenrode in Richtung Strücken und wollte nach links in die Straße Im Knick abbiegen. Da es sich hier um eine schmale Einmündung handelte, fuhr er zunächst etwas weiter rechts, um dann in einem Bogen nach links abzubiegen. Dieses erkannte eine ihm folgende 31-jährige Hess. Oldendorferin mit ihrem Pkw Passat zu spät bzw. nahm sie irrtümlich an, dass dieser rechtsseitig halten wolle und überholte trotz unklarer Verkehrslage. Vermutlich wurde vom 51-jährigen auch nicht oder zu spät links geblinkt. Es kam zum Zusammenstoss beider Fahrzeuge mit o.g. Schadenshöhe. Gegen beide Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell