Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruch

Rinteln (ots)

(ne) Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Montag, 04.11.2019 bis Freitag, 08.11.2019 in Steinbergen in der Bachstraße in ein Zweifamilienhaus. In beiden Wohnungen erlangten diese Schmuck und Wertgegenstände in unbekannter Schadenshöhe.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

