Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya- Brand von 300 Strohballen

Nienburg (ots)

(BER)Am Freitagmorgen, 08.11.2019, gegen 01.15 Uhr bemerkte der Bewohner eines Gehöftes in Hämelhausen ein Feuer auf einem an sein Grundstück grenzenden Acker. Hier hatte der Landwirt große Strohrundballen gelagert, diesen Stapel mit einer Plane abgedeckt und diese wiederum gegen Wind gesichert. Die ca. 300 Rundballen standen in Flammen. Insgesamt 48 Feuerwehrleute der örtlichen Wehren rückten zur Brandbekämpfung aus. Nachdem das Feuer im Laufe des Vormittags gelöscht werden konnte, nahm die Polizei Hoya die weiteren Ermittlungen auf und geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei in Hoya unter Tel.: 04251/934640 entgegen.

