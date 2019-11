Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschädigter Pkw-Fahrer gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 65 in Bückeburg, vermutlich hinter der Abfahrt Scheie/Achum in Fahrtrichtung Minden ereignet hat, sucht die Polizei Bückeburg einen geschädigten Pkw-Fahrer.

Ursächlich für den Unfall war, dass ein Pkw-Fahrer aus Obernkirchen aus bislang noch nicht geklärter Ursache mehrere male mit seinem blauen Ford Focus in den Gegenverkehr geraten war und hier mit seinem Außenspiegel einen entgegenkommenden in Fahrtrichtung Bückeburg fahrenden Pkw berührt haben muss.

Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg, tel.: 05722-95930, zu melden.

