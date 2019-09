POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei prüft verdächtige Beobachtung an einer Saarner Schule- Verdächtiger wird zurzeit überprüft

Polizei Essen

45480 MH- Saarn: Gegen 13.40 Uhr (Freitag, 20.9.) informierte ein Schüler die Schulleitung über eine maskierte und bewaffnete Person auf dem Schulhof der Gesamtschule Saarn an der Lehnerstraße. Sofort wurden Einsatzkräfte in den Bereich geschickt. Noch vor Eintreffen des ersten Streifenwagens soll der Verdächtige in ein Auto gestiegen und davongefahren sein. Polizeibeamte konnten kurz darauf ein verdächtiges Fahrzeug festsetzen. Der Fahrer, der offenbar kurz zuvor an der Gesamtschule war, führte keinerlei Waffen oder andere ungewöhnliche Gegenstände mit sich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an- der Schulbetrieb konnte ungestört fortgesetzt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht keine konkrete Gefahr. /Peke

