Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann raubt Sonnenbrille aus Auto - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45139 E.-Frillendorf: Am Mittwochmittag, 18. September um 12:40 Uhr, hat ein Unbekannter eine Sonnenbrille aus einem Auto geraubt. Kurz zuvor hatte der Besitzer (49) seinen Wagen für wenige Augenblicke unverschlossen an der Hubertstraße abgestellt. Diese Situation nutzte der bislang unbekannte Mann offenbar aus, um den Innenraum nach Beute zu durchsuchen. Als der 49-Jährige zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er den fremden Mann auf seinem Beifahrersitz. Er öffnete die Tür und sprach ihn an. Der Unbekannte zog daraufhin ein Klappmesser hervor und drohte dem 49-Jährigen. Kurzum schlug dieser die Fahrertür wieder zu und entfernte sich ein Stück vom Auto. Dann öffnete der Tatverdächtige selbst die Tür und flüchtete mit der Beute - einer Sonnenbrille.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Fluchtrichtung oder Identität des Mannes machen können. Dieser ist etwa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, war unrasiert und hatte ein als "ungepflegt" beschriebenes Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes Oberteil mit Kapuze und eine Bauchtasche um die Hüfte. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell