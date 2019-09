Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Erneute Trickbetrug-Serie - Betrüger scheitern immer häufiger

Essen (ots)

45468 MH. Stadtgebiete: Am Donnerstag (18. September) in der Zeit zwischen 13 Uhr und 17 Uhr kam es in Mülheim erneut zu einer Trickbetrug-Serie. In mindestens 15 Fällen versuchten Betrüger mit dem sogenannten "Enkeltrick" vor allem ältere Menschen zu täuschen. In zwei Fällen gaben sich die Anrufer als falsche Polizeibeamte aus. Bei dem "Enkeltrick" gaukeln die Betrüger vor, dass sie Verwandte oder nahe Bekannte der Senioren seien und versuchen unter Angaben verschiedenster finanzieller Notlagen Bargeld oder anderweitige Wertgegenstände zu erlangen. Glücklicherweise endeten alle der angezeigten Fälle im Versuchsstadium, sodass die Betrüger immer häufiger scheitern. Nichts desto trotz ist es besonders wichtig weiterhin zum Thema Trickbetrug aufzuklären und ältere Familienmitglieder, Bekannte oder Nachbarn über die miesen Maschen zu informieren. Geben Sie per Telefon niemals Informationen über Vermögen oder Wertgegenstände heraus. Hinterfragen Sie sehr misstrauisch wer der Anrufer tatsächlich ist! Legen Sie sofort auf, sollte die Person am Telefon irgendwelche Forderungen stellen! Detaillierte Informationen rund um das Thema Trickbetrug finden Sie in unserer -in Kooperation mit der Sparkasse Essen erstellten- "Klüger gegen Betrüger"- Broschüre. Die Broschüre finden Sie in den Essener Sparkassen-Filialen, auf den Polizeiwachen oder ganz einfach online auf der offiziellen Homepage der Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr: https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf /JH

