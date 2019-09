Polizei Essen

POL-E: Essen: Rücknahme der Lichtbildfahndung nach "Bonita El Zein" - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45117 E-Stadtgebiete: Die Polizei suchte seit Ende April 2019 nach einer unbekannten Frau, die einen Mann betrogen und ihm wenige hundert Euro entwendet haben soll. Am 9. Oktober 2018 suchte die noch unbekannte Frau den 30-jährigen Essener in seiner Wohnung auf. Dort nutzte sie einen unaufmerksamen Moment, um -vor der zu erbringenden Dienstleitung- einige wenige hundert Euro von dem Mann zu stehlen. Wir berichteten am 30. April 2019. Das Kriminalkommissariat konnte die gesuchte Frau identifizieren. Polizei nimmt demnach die Fahndung zurück. /JH

