Polizei Essen

POL-E: Essen: Parfümdieb vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Abend (17. September, 19:40 Uhr) wurde ein 29-Jähriger vorläufig festgenommen, weil er in einem Supermarkt ein Parfüm im Wert von 15,99 Euro gestohlen haben soll. Ein Ladendetektiv hatte den 29-Jährigen dabei beobachtet, wie er das Parfüm in seine Jackentasche gesteckt und anschließend den Laden verlassen hatte. Den herbeigerufenen Polizeibeamten erklärte der mutmaßliche Dieb, er habe das Parfüm eigentlich kaufen wollen. Da er aber nur noch 10 Euro hatte, habe er sich dazu entschieden, das Parfüm zu stehlen und ein Bier zu kaufen. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen, ist aber mittlerweile wieder entlassen. Er ist ohne festen Wohnsitz und bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten./ SyC

